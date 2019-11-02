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الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

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المصريون ـ متابعات

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عثر باحثون على الغواصة البريطانية "HMS Urge" التي اختفت قبل 77 عاما عندما كانت في طريقها إلى مصر أثناء الحرب العالمية الثانية.
وعثر على حطام الغواصة قبالة سواحل مالطا، عندما كان فريق بحثي من جامعة مالطا يقوم بتصوير أعماق الساحل البحري الموازي للبلاد، من خلال "غواصة روبوت" مخصصة للتصوير يتم تشغيلها عن بعد.
وغادرت الغواصة سواحل الجزيرة في 27 أبريل 1942 وعلى متنها 44 شخصا، ولم تصل إلى وجهتها، مصر، وبقي مصيرها مجهولا إلى اليوم.
وأشار قائد فريق البحث، تيمي غامبين، إلى أن مقدمة الغواصة تضررت لكنها لازلت تتمتع بحالة جيدة.
ويقول خبراء إن الغواصة غرقت بسبب دخولها حقل ألغام بحري، وتشير الأضرار في مقدمة الغواصة أنها تعرضت لانفجار عنيف، تسبب بانفصال مقدمة الغواصة وغرقها بشكل سريع ومقتل كامل طاقمها البالغ عددهم 44 شخصا، بحسب شبكة "سي أن أن".



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