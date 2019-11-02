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"التجارة العراقية" تحث محتجين على إعادة فتح ميناء أم قصر

عرب وعالم

مظاهرات العراق
مظاهرات العراق

المصريون ووكالات

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حثت وزارة التجارة العراقية، السبت، محتجين على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر أقصى جنوبي البلاد لضمان دخول المواد الغذائية المستوردة إلى البلاد وعدم تحميل البلاد أموال طائلة إضافية.
ويعتصم المئات من المتظاهرين العراقيين أمام ميناء أم قصر، وهو أكبر موانئ العراق، وأغلقوا الطريق أمام الشاحنات التي تدخل وتخرج من الميناء منذ الأربعاء الماضي.
وقال وزير التجارة محمد هاشم العاني، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن توقف العمل في الميناء يؤثر سلبا على انسيابية دخول المواد الغذائية التي تستوردها الوزارة لتوزيعها على المواطنين ضمن برنامج البطاقة التموينية.
وأضاف أن "هناك عددا من البواخر محملة بالأرز والمواد الغذائية لصالح وزارة التجارة تأخر تفريغ حمولتها، وهذا يكلف العراق أموالا طائلة؛ كون الوزارة لديها عقود مع الشركات والبواخر بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ".
وأشار العاني إلى أن "الوزارة تقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وعملت بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتلبيتها، ومن هنا نهيب بالمتظاهرين بعدم تعريض مصالح الشعب للخطر، خاصة أن هذه البواخر تحمل مواد غذائية للمواطنين".
كانت القوات الأمنية حاولت صباح اليوم تفريق المتظاهرين أمام ميناء أم قصر ما أشعل مواجهات بين الطرفين.
ووفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية تابعة للبرلمان) فإن 120 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع على الطريق المؤدي للميناء، لكن المحتجين لم يتفرقوا في المحصلة.
والاعتصام المفتوح أمام ميناء أم قصر جزء من احتجاجات أوسع يشهدها العراق منذ الشهر الماضي وتخللتها أعمال عنف خلفت 260 قتيلا وآلاف الجرحى. -

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