  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:09 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

سرايا القدس: لن نسمح لإسرائيل بتثبيت معادلات جديدة

عرب وعالم

سرايا القدس تقصف تل أبيب
سرايا القدس تقصف تل أبيب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

دولة جديدة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، السبت، إنها لن تسمح لإسرائيل بتثبيت معادلات جديدة.
وأضافت "سرايا القدس"، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أنها "ستبقى تدافع عن شعبها ما دام هناك عدوان ولن تسمح للكيان الصهيوني بتثبيت معادلات جديدة".
وتابعت أن "هذا العدو (إسرائيل) لا يجب أن يشعر بالراحة وألا يعيش مطمئنا، طالما يرتكب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويحتل أرضه".
وأكدت أن "تهديدات قادة العدو بشن حرب على قطاع غزة، ليست جديدة على شعبنا وهي لا تزيدنا إلا إصرارا على الثبات ومواصلة حماية أبناء شعبنا وجهادنا ضد هذا المحتل المتغطرس".
وأوضحت السرايا أنها "تمتلك مساحة كبيرة جدا للتعامل مع واقع الميدان في حال أقدم الاحتلال علي أي حماقة تمس بأبناء شعبنا أو بقيادة المقاومة وقد خبر العدو المقاومة جيدا".
وذكرت أنها "لا يمكن أن نُبقي شعبنا يعيش تحت التهديدات الصهيونية المتكررة التي نتعامل معها على محمل الجد وسنتعامل مع كل عدوان بحجمه وقدره لأن دماء الصهاينة ليست لها قيمة أمام دماء أبناء شعبنا".
واعتبرت سرايا القدس أن "من واجب المقاومة أن تدافع عن أبناء شعبنا الذين تدعوهم للاحتجاج على الحصار فمنهم من يصابوا إصابات بالغة ومنهم من يرتقوا شهداء لذلك لن نسمح للعدو بالاستفراد بهم دون حمايتهم والدفاع عنهم".
وشنّت مقاتلات إسرائيلية، فجر السبت، عدوانا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت إلى استشهاد فلسطيني، وإصابة اثنيْن آخريْن بجراح وصفتها وزارة الصحة بين "الخطيرة والمتوسطة".


وزعم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن 10 قذائف أطلقت من غزة، مساء الجمعة، باتجاه مناطق محاذية له، موضحا أن نظام القبة الحديدية، اعترض 8 منها. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه