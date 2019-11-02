تعليق مؤثر من سمير الإسكندراني على شائعة وفاته

علق الفنان سمير الإسكندراني، على الشائعة التي ترددت مؤخرًا حول وفاته، قائلًا: "كلنا في ذمة الله، ولم يصادفني ضيق على المستوى الشخصي من شائعة وفاتي، ولكن الضيق الذي من قلق أحبائي وأصدقائي عليّ، وأتوجه للإعلام المصري الشريف وأطالب بمعاقبة المسئولين عن هذا التصرف غير المسئول".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الكاتب الصحفي سيد علي، على قناة "الحدث "اليوم": "سأظل أغني دائمًا لمصر والمصريين والعرب، ربنا يجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، ودفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتاكل ولغيرنا ما نحتاج، يجعلني حبة تفرع وتبقي فدادين سنابل".

وتابع: "يبدو أن هناك من أرادوا الاستفادة بمكانتي في قلوب أحبائي فاستعملوا شهرتي وهو عطاء من الله، بشكل وأسلوب وضيع للدعاية عن أنفسهم تسبب في إقلاق كل من حولي، مما جعلني أفاجأ بحجم من الاتصالات التليفونية لم يحدث من قبل".

واستطرد: "بعض أصدقائي قالوا لي: برغم هذا التصرف غير المسئول إلا أن هناك استفتاءً ضمنيا على محبة ناسك ليك، ولم أكن أحب أن يكون هذا الأسلوب دافعا لي على الاحتفاظ بحقوقي القانونية ضد من أذاعوا شائعة وفاتي"، مضيفًا: "الحمد والشكر لله لا أزال بصحة جيدة".