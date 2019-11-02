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بعد هدف «تريزيجيه» أمام ليفربول

رواد مواقع التواصل لـ«صلاح»: «اخلع أنت.. فخر العرب الحقيقي»

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

تريزيجيه

استون فيلا

دشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا يجمل عنوان »فخر العرب الحقيقي»، في إشارة إلى تريزيجيه بعد تسجيله الهدف الأول له بالدوري الإنجليزي في مرمي ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه مواطنه محمد صلاح.

وجاء أول تعليق من مغرد علي موقع تويتر، حيث نشر أحد المغردين صورة لمحمد صلاح وقال: "يلا بينا نخلع عشان تريزيجية فخر العرب الحقيقي وصل".

وعلق مينا جرجس، على هدف تريزيجيه في مرمي ليفربول، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "انك تجيب جون ده حاجة تفرحنى بس أنك تجيبه في الليفر دي بقا قمة السعادة".

وغرد مهاب سالم عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "ابن النادي.. فخر العرب الحقيقي وصل".

ونشر كريم هشام صورة لأحمد مكي من فيلم «لا تراجع ولا استسلام» قائلًا: «احنا كده المصريين في الغربة بناكل في بعضينا».

ويلعب نادي أستون فيلا ضد ليفربول الإنجليزي، في مواجهة مصرية بين النجم المصري محمد صلاح والنجم محمود تريزيجيه، في المباراة الأولي لتريزيجيه ضد محمد صلاح في الدوري الإنجليزي.


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