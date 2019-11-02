موعد تطبيق تقنية الـ«var» وعودة الجماهير للدوري المصري

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اتحاد الكرة يقرر تطبيق تقنية «VAR» في الدوري

المصريون

الدورى المصرى

تقنية

الفار

الجنايني

حدد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد تطبيق تقتنية الفيديو «var»، بمسابقة الدوري العام.

وأشار الجنايني في تصريحات صحفية، إلى أن تقنية حكم الفيديو المساعد " VAR " سيتم تطبيقها خلال أحد شهري يناير أو فبراير.

وقال رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة: "سنعلن خلال فترة إقامة بطولة أفريقيا تحت 23 عام، عن خبر مهم يخص تطبيق تقنية حكم الفيديو".

وأضاف: "تدريب الحكام على استخدام التقنية بدأ بالفعل، وجاري الحصول على موافقات الاتحاد الدولي "فيفا" لتطبيقها".

واختتم: "بحلول شهر يناير أو فبراير بحد أقصى ستقام مباريات الدوري المصري بحضور جماهيري".


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