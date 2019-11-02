ماذا قال «صلاح» لـ«تريزيجيه» بعد موقعة ليفربول واستون فيلا؟

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المصريون

ليفربول

تريزيجيه

صلاح

استون فيلا

سجل محمود حسن تريزيجيه أول أهدافه في الدوري الإنجليزي مع فريقه أستون فيلا أمام ليفربول، والذي انتهى بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.

جاء هدف محمود حسن تريزيجيه عن طريقة متابعة رائعة لكرة عرضية سجلها ببراعة في مرمى البرازيلي اليسون بيكر، وخرج محمد صلاح بديلا قبل نهاية المباراة بوقت قليل بعد أن قدم أداء مميزًا خلال وقت مشاركته، كما حرص على التقليل من حزنه بعد خطف الريدز لفوز قاتل في الدقيقة الأخيرة.

وبعد نهاية المباراة تواجد محمد صلاح لاعب ليفربول برفقة محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، يتحدثان في حوار جانبي بدا خلاله الفرعون صلاح يهنئ تريزيجيه بأول هدف له في الدوري الانجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول تغلب على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف تريزيجية الذي تقدم قبل أن يسجل الريدز هدفين الفوز، وأصبح أستون فيلا في المركز العاشر برصيد 11، وليفربول برصيد 31 نقطة في المركز الأول.

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