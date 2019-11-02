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«ديسابر» يعلن قائمة بيراميدز لمباراة يانج أفريكانز

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بيراميدز
بيراميدز

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المصريون

يانج افريكانز

بيراميدز

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، قائمة فريقه لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا في المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وعبد الله بكري وعمر جابر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور 

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وإبراهيم حسن ونبيل دونجا وأحمد توفيق ومحمد فاروق ومحمد فتحي

خط الهجوم: جون أنطوي ودودو الجباس

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