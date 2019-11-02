شروط التقديم.. وظائف شاغرة ببنك CIB التجاري الدولي

أعلن بنك CIB التجاري الدولي عبر موقعه الرسمي، حاجته لشغل وظائف شاغرة لتخصصات مختلفة للعمل بفروع البنك، كالتالي:

Teller

للعمل بمنطقة ميت غمر، ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل

أن يكون المتقدم حديث التخرج، أو لديه خبرة حتى سنتين على الأكثر في مجال العمل

Operations Support Coordinator



ويشترط في المتقدمين:

التخرج من كلية مناسبة لطبيعة العمل.

أن يكون المتقدم حديث التخرج، أو لديه خبرة حتى سنتين على الأكثر في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات التواصل.

Direct Sales Agent



ويشترط في المتقدمين:

أن يكون المتقدم حديث التخرج، أو لديه خبرة حتى سنتين على الأكثر في مجال العمل.

التخرج من كلية مناسبة لطبيع العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

Telesales Agent ويشترط في المتقدمين:



الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل.

التخرج حديثًا أو الخبرة سنتين على الأكثر.

إجادة اللغة الإنجليزية.

إجادة مهارات البيع.

Endpoint Security Engineer



يشترط في المتقدمين:

الحصول على بكالوريوس في الهندسة أو علوم الحاسب.

الخبرة من سنة حتى 3 سنوات بمجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

إجادة اللغة الإنجليزية.