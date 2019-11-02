  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:11 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

نجم منتخب فرنسا يزور معسكر الأهلي

الرياضة

انيلكا
انيلكا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

نجم الأهلي يكشف عن أغرب اتصال ورده من "أبو تريكة"

#

حسين الشحات يكشف السعر الحقيقي الذي اشتراه الأهلي به

#

"جوزيه" يكشف كواليس علاقة "صلاح" بالأهلي

#

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

المصريون

الاهلى

أنيلكا

استقبل سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، النجم الفرنسي أنيلكا، الذي حضر مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بنادي شباب أهلي دبي، في ثالث أيام المعسكر التدريبي الذي يقام في دولة الإمارات.

وتواجد أنيلكا في مران الأهلي، على هامش زيارته للإمارات، وحرص على حضور المران .

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم، واشتمل على جانب بدني وبعض الفقرات الفنية، وذلك في إطار استعدادات الفريق للمرحلة الهامة المقبلة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه