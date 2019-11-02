شكاوي المواطنين من عداد الكهرباء أمام «طاقة البرلمان»

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عداد الكهرباء

شكاوى المواطنين

تعددت شكاوي المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب كثرة أخطاء قراءات عداد الكهرباء الذكي الذي يعمل بالكارت.

ومن جانبها تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير الكهرباء، حيث قالت إن العداد الذكي بعد تطبيقه ظهرت به أخطاء جسيمة تكلف الشخص أموالاً طائلة، بعد قرار رفع الدعم الجزئي على الكهرباء.

ولفتت إلى أن الشكاوى من المستخدمين التي تم حصرها في ثلاث مشكلات وهي: “الاستمرار في العد حتى مع انقطاع التيار الكهربائي، العداد لا يعد نهائياً مع عمل جميع الأجهزة الكهربائية، والعداد يسير ببطء رهيب”.

وأشارت خضر إلى أن هناك شكاوى جماعية من المواطنين بعد قيامهم بتغيير العداد الإلكتروني إلى عداد ذكي بسبب المشاكل من عدم ذهاب المحصل لقراءة العداد بشهور متتالية، وبذلك يتم رفع الفاتورة وعند تغيير العداد اكتشفوا أنه أسوأ، نظرا لزيادة تكلفة الشحن الخاصة به والتي تصل إلى 50 جنيهاً يومياً.

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