استون فيلا يوجه رسالة لحارس ليفربول: «تريزيجيه لا يرحم»

احتفل الموقع الرسمي لفريق أستون فيلا بالهدف الذي سجله لاعبه محمود حسن تريزيجيه أمام ليفربول بطل أوروبا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



وكتب الحساب الرسمي للفيلا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «

هناك مصري آخر لا يرحم لكن ليس في فريقك يا أليسون».