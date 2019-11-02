  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:12 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

3 طلاب يتحرشون بفتاة في كلية التجارة جامعة طنطا

قضايا وحوادث

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ألفاظ خارجة وتهديد.. ماذا حدث بكلية «التجارة» جامعة طنطا؟

#

شاهد.. طلاب كلية الشرطة يؤدون اليمين أمام السيسي

#

تعرف على أنواع السرطان التى يسببها التدخين

#

«عبد الغفار»:مليار و93 مليون جنيه موازنة الشئون الثقافية الجديدة

التحرش

جامعة طنطا

واقعة تجارة طنطا

قرر رئيس جامعه طنطا، الدكتور مجدى سبع فتح تحقيق في واقعه تحرش 3 طلاب بكلية التجارة بجامعه طنطا بطالبة.

جاء ذلك خلال تواجدهم بالمحاضرة داخل إحدى قاعات كلية التجارة بالجامعة، حيث أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها.

وأكد رئيس الجامعة على التصدي لكافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية ، مشدداً على ضرورة سماع أقوال كافة الأطراف فى واقع.

وكانت طالبة بكلية التجارة بجامعه طنطا قد اتهمت 3 طلاب ، بالتحرش بها أثناء المحاضرة وعلى الفور توجهت الى الأمن الاداري بالكلية وتم القبض على الطلاب وإحالتهم الى عميد الكلية للتحقيق معهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه