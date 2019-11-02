3 طلاب يتحرشون بفتاة في كلية التجارة جامعة طنطا

قرر رئيس جامعه طنطا، الدكتور مجدى سبع فتح تحقيق في واقعه تحرش 3 طلاب بكلية التجارة بجامعه طنطا بطالبة.

جاء ذلك خلال تواجدهم بالمحاضرة داخل إحدى قاعات كلية التجارة بالجامعة، حيث أصدر توجيهاته فور علمه بالواقعة بفتح تحقيق عاجل فى الواقعة والتأكد من مدى صحتها.

وأكد رئيس الجامعة على التصدي لكافة التصرفات الخارجة عن التقاليد والأعراف الجامعية ، مشدداً على ضرورة سماع أقوال كافة الأطراف فى واقع.

وكانت طالبة بكلية التجارة بجامعه طنطا قد اتهمت 3 طلاب ، بالتحرش بها أثناء المحاضرة وعلى الفور توجهت الى الأمن الاداري بالكلية وتم القبض على الطلاب وإحالتهم الى عميد الكلية للتحقيق معهم.