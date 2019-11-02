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كانت على علاقة به وبعد انفصالهما ابتزها بصور إباحية

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ارشيفية

محمد فضل- متابعات

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صور اباحية

ابتزاز

لبنانية

تقدمت فتاة لبنانية، بشكوى إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، بسبب ابتزازها وتهديدها من قبل شخص كانت على علاقة به.

وبحسب الشاكية، فقد جمعتها علاقة غرامية مع أحدهم، وكانا يتبادلان الصور، لكن بعد انفصالهما بدأ بتهديدها برسائل تحوي تشهيرا وقدحا وذما، لكنها لم تتجاوب، وبهدف الضغط عليها شهر بها وفضح أمرها أمام المقربين منها.

في غضون ذلك، قام الأمن بالقبض على المبتز والتحقيق معه، ليعترف بما نسب له ويحال إلى القضاء.

ودعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني المواطنين إلى عدم أخذ صور فوتوغرافية أو فيديوهات بشكل غير لائق في أي ظروف، حتى لا يتم ابتزاز أصحابها بأي شكل كان


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