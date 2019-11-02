وزير الآثار: عرضت هذا الأمر على الرئيس بصراحة دون خجل

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صدى البلد

خالد العناني

أكد وزير الآثار خالد العناني، أنه يوجد اهتمام واضح بملف الآثار من قبل الدولة، معقبًا: "ملف الآثار يحظى بقدر عال من الاهتمام وجميع المتاحف التي تم افتتاحها ليس هدفها تجاري أو الربح، لكن هدفها الأول تعريف المصريين بحاضرتهم".

وأضاف العناني في تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدي البلد"، عندما توليت الوزارة كان دخلها 22 مليون جنيه وكنت أحتاج أكثر من 80 مليون جنيه مرتبات، وعرضت علي الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأمر دون خل وبصراحة".

وتابع: الرئيس السيسي وعدني بميزانية كبيرة طبقا لأولويات الوزارة ومشروعاتها، معقبًا: "كل اللي بنطلبه بناخده وبيجيلنا، الدولة تضخ سنويا 100 مليار جنيه في المتحف المصري الكبير".

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