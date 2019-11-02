هوجان يطلب من المصريين طلبا غريبا

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عمرو أديب

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هالك هوجان

داعب هالك هوجان الإعلامي عمرو أديب قائلاً له: "هنزل مصر وعايزك تفرجني على كل حتة في مصر أنا مزورتهاش قبل كدا، بس تفسحني علي حسابك أنت عمرو".

ومن جهته رد عمرو ضاحكا سأدفع لك كل التكاليف، وهفرجك علي مصر كلها، وهجبلك طيارة خاصة كمان، ليضحك "هوجان"

وأعرب هوجان خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "إم بي سي مصر"، عن سعادته بتواجده في الرياض معقبا: "أشعر وكأنني ولدت من جديد".

 وكشف هوجان عن عمره قائلا: "أبلغ من العمر 66 عاما وأمارس الرياضة باستمرار وأتناول الطعام الجيد، محذرًا الأطفال من تقليد من يحدث بحلبة المصارعة، مؤكدًا أنه يقوم بإجراء العملية رقم 10 في ظهره 12 نوفمبر الجاري، معقبا: "ادعولي يا مصريين".

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