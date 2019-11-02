حنان ترك تصدم متابعيها بهذا التصرف

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بعد غيابها عن الأنظار، عادت الفنانة المعتزلة، حنان ترك، للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث  كشفت عن بعض حساباتها الرسمية، وذلك عقب تداول أخبار غير صحيحة من قبل صفحات مجهولة تحمل اسمها.

وكتبت حنان في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، أرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث إنني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة علي إنستجرام وتويتر وهذا الحساب علي "فيس بوك" وجارٍ توثيقه وأنا غير مسئولة عن أي شيء ينشر إلا علي هذه الحسابات الموثقة رسميًا.. وأشكركم شكراً جزيلاً".

وتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل والمشاهير مع التغريدة معبرين عن افتقادهم للنجمة حنان ترك .

وكان قد أعلنت حنان ترك في أغسطس 2012، عن اعتزالها التمثيل، وذلك من خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي اللبناني، نيشان .


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