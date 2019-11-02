  • الأحد 03 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:13 ص
بحث متقدم
سمية الخشاب و أحمد سعد

سمية الخشاب تفجر مفاجأة مدوية بشأن الحكم بحبسها

أسما شريف منير

أسما منير عن أزمة الشيخ الشعراوي: "أنا مريضة نفسية"

الشيخ محمد متولي الشعراوي

حفيد الشيخ الشعراوي يرد على تطاول أسما شريف منير

غواصة

الكشف عن مصير غواصة اختفت وهى متجهة إلى مصر

الدولار

ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يواجه اعتراضات النواب

بن سلمان

حدث مهم في السعودية بقيادة "محمد بن سلمان"

السيسي

إنشاء سد في دولة إفريقية بتوجيهات "السيسي"

أرشيفية

أمطار.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدًا

الشهيد وزوجته

زوجة «ضابط قنا» تدمي القلوب.. فقدت جميع أفراد أسرتها في حادث أليم

بالأرقام.. أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا

الرياضة

جماهير
جماهير

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالأرقام.. الاتحاد يعلن أسعار تذاكر المحرق البحرينى

#

أرقام صادمة لأسعار تذاكر الأدوار النهائية ببطولة أفريقيا

#

بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين

#

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

أسعار

تذاكر

مباريات

أعلنت شركة تذكرتي أسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر.  

وجاءت الأسعار على النحو التالي، 20 جنيها للدرجة الثالثة، فيما عدا النهائي 50 جنيهًا، فيما بلغت الدرجة الثانية 30 جنيهًا وقبل النهائي 75 و100 جنيه، ووصل سعر الدرجة الأولى علوية ما بين 50 و75 إلى 100 جنيه حسب أًدوار البطولة، والدرجة الأولى من 100 إلى 150 جنيها والدرجة الأولى ممتاز ما بين 150و200 جنيه و350جنيهًا للمقصورة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

حركة الإصلاح الثقافي

ياسر أنور

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجفري" يوجه رسالة لـ"أسما شريف منير"
» عميد حقوق طنطا يكشف كواليس واقعة مشادته مع طالبة
» أستاذ مناعة يحذر من طقس الخريف لهذا السبب
» الكشف عن حقيقة وفاة الفنان سمير الاسكندراني
» بالفيديو.. هكذا يتم شحن السيارات الكهربائية بالمنزل
» مشعل: أزمات المنطقة أثرت سلبًا على قضية فلسطين
» قصة هجوم «أسما شريف منير» على «الشعراوي».. من الإساءة إلى الاعتذار
» أسعار الذهب تواصل الارتفاع وتصل لهذا السعر
» وداعًا لآلام الركبة.. 11 طعامًا فعالاً للقضاء على التهاب المفاصل
» «كلوب»: الدوري الإنجليزي بطولة جنونية.. والصدارة الأهم
» أول إجراء من "داعش" تجاه خليفة "البغدادي"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:52 ص

  • فجر

    04:52

  • شروق

    06:17

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:47

  • مغرب

    17:10

  • عشاء

    18:40

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه