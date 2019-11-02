بالأرقام.. أسعار تذاكر مباريات بطولة أمم أفريقيا

02 نوفمبر 2019 - 02:01 م

أعلنت شركة تذكرتي أسعار تذاكر مباريات بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 22 نوفمبر.

وجاءت الأسعار على النحو التالي، 20 جنيها للدرجة الثالثة، فيما عدا النهائي 50 جنيهًا، فيما بلغت الدرجة الثانية 30 جنيهًا وقبل النهائي 75 و100 جنيه، ووصل سعر الدرجة الأولى علوية ما بين 50 و75 إلى 100 جنيه حسب أًدوار البطولة، والدرجة الأولى من 100 إلى 150 جنيها والدرجة الأولى ممتاز ما بين 150و200 جنيه و350جنيهًا للمقصورة.