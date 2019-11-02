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"بيزنكس": تسليم وحدات سكنية فورية بتسهيلات كبيرة

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تسليم وحدات سكنية

أمينة عبد العال

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وحدات سكنية

بيزنكس

الاستشارات

أعلن تحالف منظمي المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات "المنارة" انضمام شريكها الإستراتيجي شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» إلى المعرض.

قال جورج ميتري عضو مجلس إدارة بيزنكس للاستشارات المنظمة للحدث، إنه تم تخصيص مساحة بالمعرض هذا العام، تحمل اسم جناح «الأولى» للتمويل العقاري، والذي سيشهد لأول مرة بيع وحدات سكنية جاهزة التسليم الفوري لمتوسطي وما فوق متوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري خلال فترة المعرض.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك تسهيلات في الإجراءات والدفع والأوراق المطلوبة مقدمة من شركة الأولى على مدار أيام المعرض الثلاثة.

وأوضح «ميتري» أن المشروعات المشاركة بجناح «الأولى» تتمثل في مشروعات مملوكة لشركة معمار «المرشدي»، وهي عبارة عن وحدات سكنية بمشروع «بافاريا» بالقطامية لعدد 96 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 120 مترًا إلى 220 مترًا، ومشروعات لشركة «ريل مارك» بمشروع «جرين يارد» بالسادس من أكتوبر لعدد 260 وحدة سكنية، والمملوكة لشركة النصر للمباني والإنشاءات بمساحات تتراوح ما بين 130 متر إلى 155 متر، وأخيرًا تشارك شركة «كليوباترا» العقارية بثلاث مشروعات بإجمالي 173 وحدة سكنية، تتمثل في مشروع «كليوباترا سكوير» بالسادس من أكتوبر، مشروع «كليوباترا بلازا» بمدينة نصر بمساحات من 264 متر إلى 303 أمتار، ومشروع «كليوباترا بالاس» بمدينة الشروق بمساحات تتراوح بين 260 و350 مترًا.

وأشار إلى إمكانية إنهاء كل الإجراءات ولأول مرة لتملك الوحدات السكنية داخل الجناح، خلال فترة المعرض، وسوف تقوم إدارة المعرض بتوفير شاشات عرض كبيرة لكل مشروع بكافة تفاصيله ونماذجه المختلفة.

من جانبه قال طارق الدفراوي مدير عام التسويق الإلكتروني بشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، إن الشركة تعد من أكبر  الشركات العاملة بالسوق المحلي في نظام التمويل العقاري حيث  بلغ رأس المال المصدر حاليا مليار جنيها وبلغ رأس المال المدفوع 734مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة قامت مؤخرًا بالتوسع في منح التمويلات العقارية لتلبية احتياجات جميع فئات العملاء وشرائحه المختلفة من أفراد و شركات وأصحاب المهن الحرة بتمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية والساحلية بقيمة تسليفية قد تصل إلى  80% من قيمة الوحدة وحتي 15 عاما، التزامًا بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي الدخل، وقد أدى هذا إلى قيام الشركة أيضا بتنويع المنتجات التمويلية من خلال تقديم خدمة التمويل العقاري بنظام الإجارة  وهو أحد منتجات التمويل العقاري والذي يتيح للمقترض حرية اختيار الوحدة العقارية بأي مكان علي مستوى الجمهورية من خلال شراء الممول العقاري للعقار ( سكني _ إداري – تجاري – ساحلي ) من المستثمر نفسه  (شخص طبيعي أو شخص اعتباري )، أو الشركة المالكة في حالة البيع للمستثمر الأولي، ثم تأجيرها بعقد إجارة منتهية بالتملك للعقار للمستثمر ذاته أو مستثمر جديد على أن تؤول الملكية للمستثمر في نهاية المدة بعد السداد الكلي.

وأوضح «الدفراوي» أن الشركة تقوم أيضا بمنح التمويل العقاري بنظام الإجارة للتشطيب للوحدات الغير مشطبة، مشيرًا إلى أن تلك التوسعات أدت إلى زيادة حجم التمويلات الممنوحة التي بلغت أكثر من 1,2 مليار جنيه لعدد أكثر من 27 ألف عميل لمحدودي الدخل وبلغت الحصة السوقية للشركة أكثر من 40% من سوق التمويل العقاري المصري.

وأشار إلى أن الشركة قامت بتوجيه كافة إمكانياتها من حيث إعادة هيكلة العمالة وميكنة العمليات من خلال تطبيق نظام إلكترونى شامل تم شرائه من أحد الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال لاستخدامه في ميكنة العمليات من بداية التعامل مع العميل حتى تمام سداد العميل للقرض، وذلك لتقديم خدمة متميزة ولسرعة إنجاز العمليات.

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