محمد رمضان يفاجئ الجميع ويحيي حفل زفاف بمطعم

شارك الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو له وهو يحيي حفل زفاف في أحد المطاعم.

وظهر "رمضان" في الفيديو، وهو يرقص مع العريس والعروس، على أنغام أشهر أغانيه "نمبر وان"، و"السلطان"، وبعض أغانيه الأخرى، وتفاعل كل المتواجدين بالمطعم مع "رمضان" والعروسين، حتى أصبح المطعم قاعة زفاف.

وعلق محمد رمضان، على مقطع الفيديو، قائًلا: "كانت صدفة جميلة إمبارح وأنا بتعشى في مطعم بالتجمع الخامس قابلت عريس وعروسة وفجأة العشا بقى فرح.. ربنا يسعدهم ويحفظهم وطبعا تنازلت عن اسم أغنيتي الجديدة السلطان للعريس".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو ونال إعجاب الكثيرين.