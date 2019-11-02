حلا شيحة تستفز جمهورها: "أنا مش نافخة"

أثارت الفنانة حلا شيحة، الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة جديدة بدت فيها بملامح غريبة لبعض الشيء، حيث خمن أحد متابعيها خضوعها لعملية تجميل جديدة.

ونشرت حلا شيحة، عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صور جديدة لها، تم التقاطها بطريقة السيلفي.

وتفاعل متابعو "حلا" مع الصورة، حيث نالت 46 ألف إعجاب، إلا أن مظهر شفتيها دفع أحد المتابعين للتعليق عليهما كاتبًا: "النفخ عامل شغل".

ويبدو أن التعليق استفز حلا شيحة، فردت عليه كاتبة: "أنا مش نافخة أي حاجة خالص".