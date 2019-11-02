سر بكاء أول سفيرة سعودية في واشنطن

02 نوفمبر 2019 - 12:03 م

أشادت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، برؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية.

وقالت الأميرة ريما في تصريحات صحفية، وفقا لـ"سبوتنك"، إن الغرب بالغ في فهم سجن الناشطات اللاتي طالبن بحق المرأة في قيادة السيارة؛ حيث أفرج عن عدد منهن.

وأضافت الأميرة ريما، أنها تشعر بالغضب لو تم التعامل معها بقفازات أطفال، مؤكدة أنه لا يوجد أدنى شك من براءة ولي العهد السعودي من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكشفت أول سفيرة سعودية في واشنطن، عن أن الأمير محمد بن سلمان لا علاقة له بجريمة مقتل خاشقجي، حيث قالت: "لقد قضيت وقتًا مع ولي العهد، وأقنعني أن هذا ليس من عمله، ولم يكن يعمل بهذه الطريقة، وهذا أمر يمكن أن يدمر كل ما حلم به، ولا أتخيل أنه طلب أمرًا كهذا".