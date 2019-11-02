» المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة فى 27 محافظة

02 نوفمبر 2019 - 11:01 ص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يُمَّكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي الذي ينعكس على أسرهم، موضحًا أنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة فى 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية فى الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الصناديق والحسابات الخاصة - فى الأصل- تُحَّصل إيرادتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون، التي يُستثنى من أدائها حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعي والمستشفيات الجامعية.

أشار البيان إلى أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين بها، فإن وزارة المالية تُقدم الدعم اللازم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.