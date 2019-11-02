معلومة صادمة من وزير الآثار يصرح بها لأول مرة

02 نوفمبر 2019 - 10:33 ص

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن معلومات صادمة تنشر لأول مرة عن عمليتي تهريب الآثار المصرية قائلاً: "تم تهريب تابوت ذهبي مميز إلى أمريكا بأوراق مزورة واكتشفنا الواقعة وتم التأكد من التزوير".

وأضاف العناني خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، أنه بمواجهة السلطات الأمريكية قالت إن متحف موتر بورتن اشترى القطعة من مصر عام 1971، لكن بالبحث في الواقعة اكتشفنا أن مصر من الصعب أن تصدر قطعة أثرية بتلك الجمال في تصدر المتكرر فقط".

وتابع وزير الآثار قائلاً: "كشفنا الجهود وأثبتنا التزوير وقمنا برد التابوت الذهب لمصر مرة أخرى، وهو موجود الآن بالمتحف القومي للحضارة المصرية".