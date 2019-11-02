» تحذير شديد اللهجة من «ديسابر» للاعبى «بيراميدز»

02 نوفمبر 2019 - 10:31 ص

وجه الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لنادى بيراميدز، تحذيرًا شديد اللهجة، إلى لاعبيه بعد الاستهانة بفريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا فى المباراة المرتقبة بين الفريقين والمقرر لها مساء غدٍ الأحد على استاد الدفاع الجوى، فى إطار مباريات كأس الكونفدرالية.

ويسعى"ديسابر" لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل مبكرًا، خوفًا من تعقد الأمور ودخول الفريق الضيف فى أجواء المباراة.

جدير بالذكر أن بيراميدز حقق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا بالفوز عليه خارج أرضه بنتيجة هدفين لهدف واحد.