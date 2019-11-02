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اعتقال ضابط شرطة إسرائيلي بعد تحرشه بمجندات

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وكالات- الدويني فولي

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ضابط

الجيش الإسرائيلي

التحرش

مجندات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال ضابط فيه برتبة رائد بتهمة التحرش جنسيًا بفتيات مجندات يؤدين الخدمة تحت إمرته واغتصابهن.

وتابع الجيش في بيان له أن الضابط، الذي لم يكشف عن اسمه، متهم أيضًا بارتكاب أفعال بذيئة وقيادة سيارة في حالة سكر، وقررت محكمة عسكرية تمديد فترة احتجازه حتى الثلاثاء المقبل.

وقبل أسبوع فقط، اضطر قائد العمليات البحرية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال شاي الباز، إلى ترك منصبه بعدما وجهت له شبهات بالتحرش جنسيا بالمجندات.

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