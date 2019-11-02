"حصلت على وظيفتى بالحظ".. أسرار لن تصدقها في حياة الباز

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تطرق عالم الفضاء المصري فاروق الباز، إلى حياته الشخصية في لقاء له مع الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدًا أن الحظ لعب دورًا كبيرًا في حياته العملية".

وقال الباز خلال حواره لبرنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، حصلت على وظيفتي في "ناسا" بالحظ، حيث كنت حاصلاً على دكتوراه في الجولوجية بتفوق وكنت أبحث عن عمل من أجل إعالة أسرتي.

وأضاف: قرأت إعلانا في إحدى المجلات لـ"ناسا" وقمت بمراسلتهم وتم قبولي للوكالة، حيث كانت الوكالة وقتها تبحث عن جيولوجيين للمساعدة في اختيار مواقع الهبوط علي سطح القمر".

وتابع: "رئيس في وكالة ناسا كان بيقولي أنت مش هتنفع وأخرك سنة وهتمشي أنت مش بتتحدث إنجليزي كويس ولغتك كمان مختلفة، معقبًا: "بس أنا أثبت نفسي واشتغلت كويس".

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