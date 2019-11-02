» مدافع "لاريسا" اليوناني: هذه علاقة عمرو وردة بشرب الخمر

02 نوفمبر 2019 - 08:29 ص

دافع نيكوس كارانيكاس - مدافع نادي لاريسا اليوناني - عن الدولي المصري عمرو وردة الذي اشتبك مع جماهير باناثينايكوس اليوناني خلال المباراة الماضية.



وقال "كارانيكاس" - في تصريحات لصحيفة "مترو سبورت" : "المشكلة في تناول الإعلام للواقعة .. عمرو وردة نجم كبير وهو صاحب قدرات مميزة .. فهو مسلم رائع وليس له أي علاقة بالخمر".



وتابع: "جماهير باناثينايكوس تهاجمه لأنه معار من باوك اليوناني المنافس الرئيسي على الدوري وبالتالي عليه أن يكون حذرا في المرات القادمة".



