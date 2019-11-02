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استشاري أمن معلومات يكشف معلومة خطيرة عن تطبيقات الموبايل

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أكد المهندس محمد بديع، استشاري أمن المعلومات، أن التكنولوجيا انتشرت بشكل كبير جدًا في السوق المصري خلال الخمس سنوات الماضية.
وحذر "بديع"، خلال حواره مع برنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، من خطورة بعض تطبيقات الهاتف المحمول، مؤكدًا أنه يجب توعية المواطنين بخطورة بعض التطبيقات، التي تستخدم معلومات المواطن بشكل يضره فيما بعد.
وأوضح أن أنظمة التحكم عن بعد تدخل في تحكم الأنظمة الصناعية، مثل البكات، والأصول، والأجهزة بأنواعها، لافتة إلى أن اختراق هذه الأنظمة يؤدي إلى أشياء سيئة كثيرة، مشددًا على ضرورة التأكد من سوائل الآمان بها، معلقًا: "ممكن حد يتحكم عن بعد في مروحة مثلُا ويخليها تنفجر عن طريق اختراق أنظمة التحكم".


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