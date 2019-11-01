بسبب تلوث الهواء.. "طوارئ صحية" وإغلاق للمدارس بنيودلهي

01 نوفمبر 2019 - 11:30 م

أعلنت لجنة خبراء في العاصمة الهندية نيودلهي حالة طوارئ صحية، الجمعة، جراء تلوث الهواء الذي يخنق المدينة، وأمرت السلطات بإغلاق المدارس حتى الخامس من نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.



وذكرت قناة " إن دي تي في" الهندية أن "اللجنة المعينة من قبل المحكمة العليا حظرت أيضاً أعمال الإنشاء بشكل مؤقت في نيودلهي للسيطرة على الغبار المنتشر في الهواء".



ومطلع نوفمبر، بلغ تلوث الهواء ذروته بشكل عام نتيجة مزيج من الضباب الدخاني الناتج عن الألعاب النارية، خلال احتفال هندوسي والدخان الناتج عن حرق مخلفات الحقول الزراعية في الولايات المجاورة، بحسب المصدر نفسه.



وبلغت نسبة الجزيئات الملوثة على مؤشر جودة الهواء في السفارة الأمريكية في نيودلهي 9 أضعاف النسب التي توصي بها منظمة الصحة العالمية الجمعة.



وعند بلوغ المؤشر هذه النسب، ينصح السكان بتجنب أي ممارسة نشاط خارج المنازل بسبب المخاطر الصحية.



وأعلن رئيس حكومة ولاية نيودلهي أرفيند كيجريوال بالفعل خطة لحظر حركة السيارات الخاصة في العاصمة لمدة أسبوعين تقريبا اعتبارا من الاثنين المقبل.



ولن يسمح للسيارات الخاصة التي تعمل بالبنزين أو الديزل بالتحرك في نيودلهي إلا في أيام تبادلية ابتداء من الرابع وحتى الخامس عشر من نوفمبر، تبعا لأرقام لوحات السيارات الفردية والزوجية.

