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مقتنيات الفرعون الذهبي تُعود إلى بريطانيا بعد 12 عامًا

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توت عنخ آمون.. مومياء بلا قلب !
توت عنخ آمون.. مومياء بلا قلب !

المصريون ووكالات

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أعلنت مصر، الجمعة، افتتتاح معرض لمقتنيات الفرعون الذهبي الشهير توت عنخ آمون في بريطانيا، بعد غياب 12 عامًا.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اليوم، "افتتح وزير الآثار خالد العناني، في العاصمة البريطانية لندن، فعاليات معرض الملك توت عنخ آمون بعنوان (كنوز الفرعون الذهبي) يضم 150 قطعة أثرية".
وقال العناني إن "مقتنيات الملك الفرعوني الشاب حلت ضيفًا على العاصمة البريطانية مرتين؛ أولها كانت عام 1972 حيث اجتذب المعرض أكثر من 1.7 مليون زائر، والمرة الثانية عام 2007 وهذه هي المرة الثالثة"، حسب المصدر ذاته.
وتكتسب مقتنيات توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة في تاريخ مصر القديم أهمية كبيرة، بفضل ضخامة عدد قطعها والعثور عليها كاملة عام 1922، على يد عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر.
وتوت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم (من 1334 إلى 1325 ق.م.) ويشهد شهرة عالمية في الأوساط السياحية. -

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