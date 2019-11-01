  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
الأميرة بنت بندر آل سعود

سر بكاء أول سفيرة سعودية في واشنطن

حركة النهضة التونسية

«النهضة التونسية» تؤكد تمسكها برئاسة الحكومة المقبلة

العناني

معلومة صادمة من وزير الآثار يصرح بها لأول مرة

تركي ال الشيخ

رد غير متوقع من تركي آل الشيخ على منتقدى "موسم الرياض"

القبض علي أكبر تاجر بشر في العالم

القبض على أكبر تاجر بشر فى العالم

كلب البغدادي

ترامب يحسد "كلب البغدادي" على هذا الأمر

الشرطة السعودية

ضجة بالسعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بجدة

الجيش الإسرائيلي

اعتقال ضابط شرطة إسرائيلي بعد تحرشه بمجندات

الباز

"حصلت على وظيفتى بالحظ".. أسرار لن تصدقها في حياة الباز

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

«لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي

الرياضة

لامبارد
لامبارد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مدرب تونس: جاهزون للسنغال وسننافس على لقب أمم إفريقيا

#

تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتتأهل لنصف النهائي القاري

#

«ذئاب الجبل» يواصل تدريباته استعدادًا للأهلي

#

هذا ما قاله جروس عن تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

تشيلسي

المصريون

واتفورد

لامبارد

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مخاوفه من الاستهانة بفريق واتفورد، قبل المباراة التى تجمع الفريقين غدًا السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال «لامبارد» خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدون شك سلسلة الانتصارات تكون أكثر خطورة مع مرور الوقت بسبب المبالغة في الثقة، نعلم أن واتفورد مثل العام الماضي تقريبا وعلينا أن لا نستهين بهم".

وأضاف: "نحن نود الفوز بجميع المباريات، على الورق واتفورد متذيل الترتيب لكنهم فريق جيد جدا، الشىء الرائع فى سلسلة انتصاراتنا إننا تمكنا من التعامل مع اكثر من فريق مختلف، تحديات مختلفة، أن كنت تريد التوب 4 عليك ان تحظى بالاستمرارية".

وعن الخروج من كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد: "إنها مسابقة مختلفة وعلينا المضي، أجرينا 6 تغييرات ولعبنا ضد تشكيلة قوية من طرف يونايتد، الشوط الأول لم يكن مرضيا لكن كنا أفضل بالثانى بدون ركلة راشفورد، عليك أن تكون حاسما".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن ليستر صاحب المركز الثالث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا تصدم متابعيها برقصة "مثيرة" في فرنسا
» الأهلى راحة سلبية من التدريبات
» حلا شيحة و"فلوكس" يفاجئان الجمهور بهذا الظهور
» المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة فى 27 محافظة
» المصرى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل سيشل
» تحذير شديد اللهجة من «ديسابر» للاعبى «بيراميدز»
» "بإطلالة جريئة".. ابنة الفيشاوى تشعل مواقع التواصل
» الزمالك يعدل عقد مدافعه
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» كلوب يكشف سر "انزعاج" صلاح الشديد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:48 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه