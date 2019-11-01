«لامبارد»: مباراة واتفورد صعبة.. وهدفنا المربع الذهبي

01 نوفمبر 2019 - 09:13 م

أعرب فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن مخاوفه من الاستهانة بفريق واتفورد، قبل المباراة التى تجمع الفريقين غدًا السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وقال «لامبارد» خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "بدون شك سلسلة الانتصارات تكون أكثر خطورة مع مرور الوقت بسبب المبالغة في الثقة، نعلم أن واتفورد مثل العام الماضي تقريبا وعلينا أن لا نستهين بهم".

وأضاف: "نحن نود الفوز بجميع المباريات، على الورق واتفورد متذيل الترتيب لكنهم فريق جيد جدا، الشىء الرائع فى سلسلة انتصاراتنا إننا تمكنا من التعامل مع اكثر من فريق مختلف، تحديات مختلفة، أن كنت تريد التوب 4 عليك ان تحظى بالاستمرارية".

وعن الخروج من كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد: "إنها مسابقة مختلفة وعلينا المضي، أجرينا 6 تغييرات ولعبنا ضد تشكيلة قوية من طرف يونايتد، الشوط الأول لم يكن مرضيا لكن كنا أفضل بالثانى بدون ركلة راشفورد، عليك أن تكون حاسما".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بفارق الأهداف عن ليستر صاحب المركز الثالث.