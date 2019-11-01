تركيا: قضينا على حلم إسرائيل

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إسرائيل

تركيا

داوود اوغلو

دولة كردية

قالت تركيا، إنها قضت على المساعي الإسرائيلية – الفرنسية، التي كانت ترمي إلى إقامة دولة كردية على حدودها.

جاء هذا في تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في أنقرة.

وأكد "أوغلو" أن تركيا تمكنتمن إحباط مكيدة كبيرة في المنطقة، موضحًا أن بعض الدول سعت إلى إنشاء دولة للإرهابيين من وحدات حماية الشعب، مضيفًا: "الحديث يدور بالدرجة الأولى عن فرنسا وإسرائيل".

وقال إن "ممثلي أي من هذين البلدين لم ينفوا تورطهما في مثل هذه الخطة".


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