«زيزو»: «أشكر اللاعبين القدامي اللي مش فاكرني إصابتي»

01 نوفمبر 2019 - 07:54 م

فتح محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، النار على لاعبي القلعة البيضاء القدامى بسبب عدم دعمهم له بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وكتب «عبد العزيز» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، «أشكر اللاعبين القدامي الذين ساندوني وأشكر اللاعبين القدامى الي مش فاكرين إني عملت عملية وبيعملوا فديوهات دعم للاعبين في أندية تانية، وسأعود أقوي بإذن الله».

كما أشار عبد العزيز إلى أن عملية الرباط الصليبي تمت على خير، قائلا: «الحمدلله تمت العملية على خير بفضل الله أولا ودعاء أهلي وجمهور نادي الزمالك العظيم ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضي منصور والكابتن إسماعيل يوسف والاستاذ أمير مرتضي وزملائي اللاعبين».