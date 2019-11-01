«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

01 نوفمبر 2019 - 07:14 م

كشفت وكالة "فرانس برس"، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يستعد، لما وصف بأنه "أهم حدث في التاريخ".

وقالت إن "بن سلمان" سيمنح الضوء الأخضر، لهذا الحدث خلال ساعات.

وأوضحت أن الإجراء المنتظر هو بدء إجراءات الطرح العام الأولي لأسهم شركة "آرامكو" النفطية السعودية، الأحد المقبل.

ونقلت عن مصادر قولها، إن طرح أسهم آرامكو، واحد من المكونات الرئيسية لبرنامج ابن سلمان الإصلاحي الشامل للمملكة، خاصة وأنها ترتبط بشركة تتراوح قيمتها السوقية بين 1.5 و1.7 تريليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية، كانت قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه "أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي"، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.