  • السبت 02 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:16 م
بحث متقدم
الأميرة بنت بندر آل سعود

سر بكاء أول سفيرة سعودية في واشنطن

حركة النهضة التونسية

«النهضة التونسية» تؤكد تمسكها برئاسة الحكومة المقبلة

العناني

معلومة صادمة من وزير الآثار يصرح بها لأول مرة

تركي ال الشيخ

رد غير متوقع من تركي آل الشيخ على منتقدى "موسم الرياض"

القبض علي أكبر تاجر بشر في العالم

القبض على أكبر تاجر بشر فى العالم

كلب البغدادي

ترامب يحسد "كلب البغدادي" على هذا الأمر

الشرطة السعودية

ضجة بالسعودية بعد العثور على جثتين محروقتين بجدة

الجيش الإسرائيلي

اعتقال ضابط شرطة إسرائيلي بعد تحرشه بمجندات

الباز

"حصلت على وظيفتى بالحظ".. أسرار لن تصدقها في حياة الباز

الدولار

الدولار يتراجع ليسجل هذا الرقم

«بن سلمان» يستعد لـ«أهم حدث في التاريخ»

عرب وعالم

بن سلمان
بن سلمان

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

حدث عالمي برعاية " بن سلمان".. في هذا الموعد

#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

#

«بن سلمان» يوجه رسائل هامة وعاجلة بشان النفط

#

تصريحات مهمة لـ "بن سلمان" بشأن السودان

السعودية

أرامكو

بن سلمان

طرح ارامكو

كشفت وكالة "فرانس برس"، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، يستعد، لما وصف بأنه "أهم حدث في التاريخ".

وقالت إن "بن سلمان" سيمنح الضوء الأخضر، لهذا الحدث خلال ساعات.

وأوضحت أن الإجراء المنتظر هو بدء إجراءات الطرح العام الأولي لأسهم شركة "آرامكو" النفطية السعودية،  الأحد المقبل.

ونقلت عن مصادر قولها، إن طرح أسهم آرامكو، واحد من المكونات الرئيسية لبرنامج ابن سلمان الإصلاحي الشامل للمملكة، خاصة وأنها ترتبط بشركة تتراوح قيمتها السوقية بين 1.5 و1.7 تريليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن وكالة بلومبرج الأمريكية، كانت قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه "أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي"، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا تصدم متابعيها برقصة "مثيرة" في فرنسا
» الأهلى راحة سلبية من التدريبات
» حلا شيحة و"فلوكس" يفاجئان الجمهور بهذا الظهور
» المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة فى 27 محافظة
» المصرى يختتم تدريباته استعدادًا لبطل سيشل
» تحذير شديد اللهجة من «ديسابر» للاعبى «بيراميدز»
» "بإطلالة جريئة".. ابنة الفيشاوى تشعل مواقع التواصل
» الزمالك يعدل عقد مدافعه
» تأخيرات قطارات السكة الحديد المتوقعة اليوم
» كلوب يكشف سر "انزعاج" صلاح الشديد

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:48 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:16

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه