نجم برشلونة على رادار إنتر ميلان

01 نوفمبر 2019 - 07:09 م

طلب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، الحصول على توقيع أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الإسباني ومنتخب تشيلي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كونتي يحرص على إضافة عنصر القوة البدنية للفريق بوجود فيدال، بالإضافة إلى الخبرة التي يتمتع بها، وتنبع ثقة إدارة انتر في نجاح فكرة ضم اللاعب، من الاحباط الذي يشعر به اللاعب من عدم كفاية الوقت الممنوح له للعب في "كامب نو".

وكان فيدال تحدث في وقت سابق عن علاقته بمدرب انتر الحالي ومدربه السابق في يوفنتوس، أنطونيو كونتي، حيث قال: "عشت لحظات رائعة مع كونتي، مستواي ارتفع بفضله".

وأضاف: "الشيء الأكثر أهمية في كرة القدم هو الثقة، وعندما يمنحك مدرب من هذا المستوى ثقته، سيمكنك تحسين كثير من الأمور".

وسجل فيدال في فوز برشلونة على بلد الوليد 5 / 1 في منتصف الأسبوع .

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، فيما يحتل انتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة.