«بيل» خارج قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

01 نوفمبر 2019 - 06:33 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان قائمة فريقه لمباراة ريال بيتيس المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفاجال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران ، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، رودريجو