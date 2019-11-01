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موعد عودة «زيزو» إلى القاهرة بعد جراحة الصليبي

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المصريون

الزمالك

زيزو

يعود محمود عبد العزيز، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة، الأسبوع القادم، بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبى فى ألمانيا.

ورافق «زيزو» الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، حيث يتواصل معه مسئولى الزمالك من أجل الاطمئنان على حالته بعد الجراحة.

ويستمر تواجد زيزو "ديفندر" الزمالك فى ألمانيا خلال الوقت الحالى للاطمئنان على حالته بعد الجراحة التى خضع لها، ثم سيعود إلى القاهرة من أجل بداية مرحلة العلاج الطبيعى.


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