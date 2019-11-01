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بالأسماء.. تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بكليات جامعة الازهر

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رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

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المحرصاوى

صدق فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، على تعيين عدد 372  مدرسًا مساعدًا بالقسم والكلية التابع لها كل اسم، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للجامعة بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".
يأتي ذلك اعتبارا من موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبعد موافقة وزارة المالية على تمويل الدرجات الماليه لهم.
وجاءت أسماء المعينين كالآتي:


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