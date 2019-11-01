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مدبولي يصدر قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات

الحياة السياسية

مدبولي،
مدبولي،

أحمد سالم

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مدبولى

قرارات علاج

علاج على نفقة

عرضت لجنة الاستغاثات الطبية، بمجلس الوزراء، عددًا من حالات الاستغاثة العاجلة التى تم رصدها على صفحات التواصل الاجتماعي، والمواقع الخبرية، على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى استجاب لها على الفور، وتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأشار الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إلى أنه تم التواصل مع الحالات وبحثها وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، بعد تلقى التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية أو عن طريق عرض الحالات على اللجنة الطبية العليا مباشرة، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأوضح أنه تم رصد استغاثة عاجلة علي صفحة محافظة القليوبية، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بوجود حالة إنسانية تحتاج لإجراء عملية جراحة عاجلة بالمخ علي يد خبير أجنبي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، فتواصلت مستشفي المعادي العسكري مع الخبير الأجنبي وأرسلت له التقارير والأشعات عبر الانترنت، والذي قرر إجراء العملية الجراحية، وعلي الفور تم التواصل مع المواطنة واستلام التقرير الطبي وعرضه علي اللجنة الطبية العليا، وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإجراء العملية علي نفقة الدولة، وتم بالفعل إجراء العملية لها بنجاح في الوقت المحدد.

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