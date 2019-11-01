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مصر تستعد لإطلاق أول قمر صناعى للاتصالات

الحياة السياسية

القمار الصناعي طيبة-1
القمار الصناعي طيبة-1

أحمد سالم

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مصر

الاتصالات

قمر صناعى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن فى شتى المجالات.

وفي السياق ذاته، تستعد جمهورية مصر العربية لإطلاق القمر الصناعى الأول لأغراض الاتصالات، والذى سيساهم فى توفير الخدمات للقطاعين الحكومى والتجاري.

تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى " تاليس إلينيا سبيس – إيرباص" الفرنسيتين، حيث تعد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار، وجار الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر (طيبة-1 ) التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

ويساهم القمر الصناعى "طيبة -1" فى دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والانترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة، لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، وكذلك سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، كما يساهم فى النهوض بقطاع البترول والطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة وكافة القطاعات الحكومية الأخري.

كما يوفر دعمًا لكافة أجهزة الدولة فى مكافحة الجريمة والإرهاب الذى بات ظاهرة تهدد أمن واستقرار الشعوب، كما يساهم فى توفير خدمات الانترنت عريض النطاق للأغراض الحكومية والتجارية.

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