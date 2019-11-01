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الصور الأولي لحريق لانش سياحي بالبحر الأحمر

قضايا وحوادث

حريق لانش سياحي ياليحر الأحمر
حريق لانش سياحي ياليحر الأحمر

أحمد سالم

البحر الأحمر

مرسي علم

الصور الأولي

حريق لانش

نشب حريق بلانش سياحي بمياه مرسي علم بالحر الأحمر، وذلك في الساعات الاولي من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع سائحة أمريكية ونجاة 18 سائحا أجنبيا من جنسيات مختلفة و12 مصريًا بدون إصابات.

وأظهرت الصور التي نشرتها "المصري اليوم"، اشتعال النيران في جسم اللنش بالكامل وانتشار سحب الدخان في سماء منطقة الحريق.

حيث استمرت النيران لأكثر من ساعتين حتى رست بقايا اللنش الخشبية على منطقة شعاب مرجانية على بعد نحو 10 كيلومتر من مرسي شوني.

شاهد الصور..




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