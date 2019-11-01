تقارير.. «صلاح» مطلوب في ريال مدريد

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ليفربول

صلاح

دخل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، دائرة اهتمامات مسئولي ريال مدريد الإسبانى، من أجل على توقيعه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة «دياريو جول» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يخطط لدعم هجوم الفريق الملكى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد يسير على خطى فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد بشأن ضم لاعب "هداف" الصيف المقبل، مشيرة إلى أن قائمة اللاعبين المرشحين لارتداء قميص الفريق الملكى تضم كلاً من محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول، وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الايطالي، وكيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى ليقترب من جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتى الذى يعتلى صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.

ويستهدف محمد صلاح، الذى توج بلقب الهداف فى الموسمين الماضيين للاحتفاظ بالجائزة للموسم الثالث على التوالى، ومعادلة إنجاز الثنائى المعتزل الآن شيرار وتييرى هنرى.

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