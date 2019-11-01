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علماء يحددون: 4 أهداف رئيسية في حياة الإنسان

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أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

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علماء أمريكيون

حياة الإنسان

أهداف حياة الأشخاص

نجح علماء أمريكيون في تحديد الأهداف الرئيسية في حياة الأفراد، من خلال تحليل المفردات "التحليل المعجمي" للكلمات التي يستخدمها الأشخاص.

وأجرى الباحثون سلسلة تجارب؛ بما فيها استطلاع رأي مئات الأشخاص حول أولوياتهم في الحياة، وإنجازاتهم في تحقيق أهدافهم، التي تحددت في أربعة أهداف؛ الشهرة، والشمولية، وتجنب السلبيات، والتقاليد.

وتشمل الشهرة، أهدافا تترواح ما بين السلطة وكسب المال، وتصل إلى التميز والمجد، والشمولية وهي الدفاع عن موقف غير منجاز تجاه جميع الناس والآراء، وتجنب السلبيات يكون في السعي إلى عدم السماح بظهور عواقب سلبية من سلوكه، نزاعات، خلافات، العزلة الاجتماعية.

وأما التقاليد فتشمل الحفاظ على التقاليد القديمة لحضارته ومراعاتها في سلوكه بما فيها الدين والأسرة وغيرها من القيم.   


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