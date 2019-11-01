» خسائر فادحة بـ "كاليفورنيا" بسبب الرياح

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وكالات - الدويني فولى

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حريق

رياح

ماس

كالفورنيا

تسببت رياح" سانتا آنا" في تأجج حرائق الغابات في كاليفورنيا، مما أدى إلى خسائر فادحة فى الممتلكات وتشريد الآلاف، وذلك لليوم الثانى على التوالى.

وصرح مسئولون في مكافحة الحرائق أن النيران التهمت أكثر من 200 فدان من الأشجار ودمرت حوالي 6 منازل.

في سياق متصل تمكنت قوات الإنقاذ من إقامة خطوط احتواء حول 50% من محيط النيران، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

جدير بالذكر أنه جاري التحقيق في الأسباب وراء الحريق، خاصة أن إدارة الإطفاء كشفت عدم وجود خطوط كهرباء في منطقة الحريق. 

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