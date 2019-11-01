حكم تربية الكلاب في البيت..الإفتاء ترد

01 نوفمبر 2019 - 02:39 م



ردت دار الإفتاء المصرية ،علي سؤال ورد إليها من أحد الأشخاص قال فيه :"هل يجوز تربية الكلاب بالبيت و ما حكم ملامسته للملابس أو البشرة ".



و أجابت دار الإفتاء في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية ، قائلة :" الكلاب لا مانع من تربيتها ، ولا يوجد بها نجاسة حتي إذا لامست الثياب و البشرة ولو بلعابه ، ولا يلزم غسل موضع ملامسة الكلب لأنه ليس بنجس، طبقا للمذهب المالكي ".



و أوضحت الإفتاء ، أن نجاسة الكلاب تتعلق بالآنية التي تأكل بها ، حيث إنه إذا رغب الإنسان في استخدام تلك الآنية عليه أن يغسلها سبع مرات إحداهن بالتراب لتخلص من النجاسة".

