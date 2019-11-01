» ارتفاع ملحوظ بأسعار السلع بلبنان

01 نوفمبر 2019 - 02:16 م

أصدر الإحصاء المركزي في لبنان بيانا أشار فيه إلي ارتفاع أسعار السلع من المواد الاستهلاكية في شهر سبتمبر بنسبة 0.31 عن شهر أغسطس، خاصة مع ازدياد التعامل بالدولار الأمريكي وإهمال الليرة اللبنانية، نتيجة للاحتجاجات والمظاهرات التي تشهدها لبنان.

كما سجل البيان ارتفاعا في بيروت بنسبة 22 % وفي محافظة جبل لبنان بنسبة 16% وفي الجنوب 8%، فيما سجلت محافظة البقاع انخفاض بنسبة 12%.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قدم استقالته الثلاثاء الماضي قائلا:" إنه مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة قادرة علي مواجهة التحديات".