» تعرف علي الفوائد السحرية للبصل الأبيض والأحمر

01 نوفمبر 2019 - 02:12 م

تختلف أنواع البصل في ألوانه وفوائد كلا منهم، ويعتبر البصل بأنواعه المختلفة من الأطباق الرئيسية علي الكثير من الموائد سواء كانت غربية أو عربية إلا أن أهمهم يعتبر الأحمر والأبيض لما لهم من قدرة سحرية علي علاج الكثير من الأمراض.

البصل الأحمر

يعتبر البصل الأحمر علاج سحري لنزلات البرد خاصة للسعال كما له قدرة كبيرة علي مكافحة الجراثيم والالتهابات، ويخفف البصل من الحساسية التي تصيب الجسم لاحتوائه علي مادة تساعد في تثبيط عمل الهرمونات المنشطة للحساسية والتى يرافقها الكحة وسيلان الأنف، وكذلك يخفض كمية الكريستول في الدم ، ويمنع تجلط الدم والشرايين ويمنع علي منع تكوين الخلايا السرطانية ويقوي جهاز المناعة.

البصل الأبيض

أما البصل الأبيض فاه قدرة علاجية كبيرة علي تطهير الفم من البكتريا والجراثيم ومشكلات الجهاز التنفسي مثل التهابات الرئتين والأنف والحلق والقصبة الهوائية، كما يعمل علي التخفيف من أعراض الربو ويعالج حالات الرشح والسعال والتخلص من البلغم، كما يعمل علي تنشيط الدورة الدموية.

ومهما اختلفت ألوان البصل فجميعها تحتوي علي معادن وفيتامينات مهمة لجسم الانسان.