اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

01 نوفمبر 2019 - 01:45 م

كشفت السلطات التركية عن عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تركية، وفقا لـ"ساي نيوز"، أنه تم اعتقال 11 شخصًا في هذه العملية، بينهم الخادم الخاص لزعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" ، الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية، السبت الماضي، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، كما أسفرت العملية عن اعتقال قياديين آخرين في تنظيم داعش.

وأعلن الرئيس الأمريكي تفاصيل العملية العسكرية الخاصة لمقتل البغدادي بإدلب شمال سوريا.



فيما تواجه تركيا اتهامات بتسهيل عبور متشددين إلى سوريا، وهو ما تنفيه أنقرة.