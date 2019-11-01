  • الجمعة 01 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:21 م
بحث متقدم
صلاح

عنصرية جديدة ضد "صلاح"

أبو بكر البغدادي

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

كنيسة مصرية

تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بشبرا

ريا الحسن

وزيرة داخلية لبنان تكشف من يقف وراء مهاجمة المتظاهرين

ترك آل الشيخ بصحبة مؤمن زكريا

أول تعلق لـ "مؤمن" على تحمل آل شيخ تكاليف علاجه

عادل امام

نجل عادل إمام يستكمل دوره في "فالنتينو".. ما الأمر

سد النهضة

أثيوبيا توافق علي الولايات المتحدة كوسيط في أزمة سد النهضة

ارشيف

"المهدي المنتظر" يوقف خطبة الجمعة بدولة عربية

ارشيف

تعطل مفاجئ لطائرة رئيس وزراء إسرائيل

رانيا يوسف

رانيا يوسف.. سأتزوج هذا الرجل

اعتقال الخادم الخاص للبغدادي

الحياة السياسية

أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي

علي محمود

أخبار متعلقة
#

انتقاما للبغدادي..داعش يخطط لعملية كبري في عاصمة عربية

#

تقرير إنجليزي: اعتقال مواطن لبناني كندي بتهمة التجسس للموساد

#

"القوى العاملة" توقع اتفاقية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص

#

اعتقال وزير كويتي سابق بتهمة«مخلة بالشرف»

سوريا

إدلب

مقتل البغدادى

الخادم الخاص للبغدادي

كشفت السلطات التركية عن عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي شمالي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام تركية، وفقا لـ"ساي نيوز"، أنه تم اعتقال 11 شخصًا في هذه العملية، بينهم  الخادم الخاص لزعيم تنظيم داعش "أبو بكر البغدادي" ، الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية، السبت الماضي، بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، كما أسفرت العملية عن اعتقال قياديين آخرين في تنظيم داعش.

وأعلن الرئيس الأمريكي  تفاصيل العملية العسكرية الخاصة  لمقتل البغدادي بإدلب شمال سوريا. 

فيما تواجه تركيا اتهامات بتسهيل عبور متشددين إلى سوريا، وهو ما تنفيه أنقرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إعانة حكومية تتسبب في مقتل 19 مزارعا
» الزمالك يواصل تدريباته بمعسكر 6 أكتوبر
» نعمة أم نقمة.. في الـ 34 ومظهره طفل في السادسة
» سر اختيار العرائس لفستان الزفاف الأبيض
» مني الشاذلي تتهم "درة" بالقتل علي الهواء
» اتفاقية توأمة بين الأهلى وإنتر ميلان الإيطالى
» وصول "الكاميرون" للإسماعيلية استعدادا للمشاركة بأمم أفريقيا
» السكة الحديد: هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» وزير النقل: زيادة عربات القطارات للحد الأقصى
» أحلام تبكي بسبب فجر السعيد.. تعرف علي السبب
» شباب "الفراعنة" يواصل تدريباته استعدادًا لأمم إفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:49 م

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:15

  • ظهر

    11:43

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
البنا
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه