"المهدي المنتظر" يوقف خطبة الجمعة بدولة عربية

01 نوفمبر 2019 - 01:02 م

حالة من الفوضى سادت بساحة مسجد سعود الراشد بدولة الكويت، وذلك أثناء خطبة الجمعة على الهواء مباشرة، مما تسبب فى إيقاف الخطيب عن إلقاء الخطبة على المصلين.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما تعالت أصوات داخل ساحة المسجد، وهو ما دفع الشيخ الظفيرى أمام المسجد لالتزام الصمت.

ولم تعلق أي جهة رسمية بشأن الواقعة، لكن مقطع فيديو لأحد المصلين داخل المسجد، رصد شخصًا من غير المعروف إن كان قد سقط على الأرض وحاول رجال الأمن مساعدته، أم أن رجال الأمن قاموا بضبطه؛ ما أدى إلى ارتباك بين المصلين وتحلقهم حول الشخص.

ونقلًا عن حساب "المجلس" المحلى عن مصدر أمني، ذكر أن شخصًا معتوهًا ادّعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي.